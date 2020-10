A los habitantes de los sectores aledaños a la vía Perimetral parece solo consolarlos la misericordia de Dios, pues afirman que ha sido esta la que los ha mantenido en pie durante siete meses de pandemia, una época que califican como una de las más difíciles que han tenido que sobrellevar en los últimos años. ([Vídeo]: Lo que dejó la pandemia en los barrios de la Perimetral)

“La verdad es que no se estaba preparado y esto ha sido muy tenaz y grave para estas comunidades que son de escasos recursos, donde muchas personas viven del día a día y no tienen para su sustento. Las ayudas del Gobierno fueron muy pocas, una sola vez trajeron un mercado. La verdad es que la hemos pasado muy mal, de pronto los vecinos unos con otros se han ayudado como han podido, pero no ha sido fácil”, explica Felipe Fuentes, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Los Corales del barrio La María, que ocupa parte del margen de la carretera.

Es así como durante los primeros meses de la pandemia, el confinamiento afectó duramente a gran parte de la población, que luego aún con todos los riesgos latentes de contagio se atrevió a salir a la calle para poder llevar el sustento a su hogar.

“Las personas acá trabajan del día a día, pero se han podido defender las personas que venden en la calle con sus carretas, los que venden comidas y jugos, a pesar de que les cerraron la mayor vía de ellos que era Bocagrande. Tenemos varios señores que quedaron totalmente desvinculados del trabajo porque eran carperos en la playa y eso lo cerraron”, manifestó Gladys González, habitante del sector.