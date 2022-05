Lo último: Alcaldía niega permiso a congreso Lalexpo en Cartagena

May 25 - 10:55

May 25 - 12:12

May 25 - 16:10

Las consideraciones expuestas por la secretaria del Interior, Paola Pianeta, están encaminadas igual. Expone que la negativa de la administración se da al ser este “un evento lascivo para la ciudad”, que “promueve una imagen negativa ante el mundo, como turismo sexual o de desenfreno”.

Desde el Distrito aclaran que la decisión de negar el permiso al congreso, que iría del 12 al 15 de junio, se da para seguir con la línea que se ha venido trabajando: “Posicionar a Cartagena como un turismo sostenible, de familia, de cultura y naturaleza”.

Voces de rechazo

El alcalde de Cartagena contó que desde el anuncio de este evento recibieron las manifestaciones y preocupaciones de distintos sectores que rechazaban la realización de Lalexpo en el Centro de Convenciones, “al considerar que este evento es lascivo para Cartagena”. Le puede interesar: “El porno no es una convención”: firmatón para evitar Lalexpo en Cartagena

Somos Centro Histórico es uno de los colectivos que se manifestó y lanzó una voz de alerta para evitar que se autorizara la realización del congreso.

“Frente al evento como tal uno puede pensar que en este no habrán prostitutas, sino comerciantes, representantes de los medios, compradores y vendedores, pero el asunto de fondo es el contexto de la ciudad, y es que ya tenemos fama de prostitución infantil, de turismo de drogadicción, de excesos nocturnos y ahora se nos endilga el problema del sicariato”, expresó Raúl Paniagua, miembro del colectivo.

Para Dau es clave que los organizadores del congreso analicen el contexto de la ciudad que escogen como sede, “porque no porque vayan a pagar tenemos que aceptarlo, si no va en la linea de ciudad que queremos construir tenemos que decirles que no será autorizado”.

Esta negativa, recalca el alcalde, está en sincronía con los esfuerzos hechos desde el Distrito para “dejar atrás los estigmas de que Cartagena es una ciudad de excesos y para resarcir los derechos de las personas”. Siga leyendo: “Cancelar el evento perjudicaría derecho al trabajo”: organizadores de Lalexpo