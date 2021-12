“Los turistas deben estar en sitios tranquilos”: Dau sobre inseguridad.

Tal como ocurrió a mediados de noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó una nueva alerta a sus ciudadanos norteamericanos que visitan Cartagena para que adopten medidas de precaución teniendo en cuenta la inseguridad que se vive en ella. La advertencia no solo fue en referencia a La Heroica sino a otras capitales del Caribe colombiano como Santa Marta o Barranquilla. (Lea: ¡Otra vez! Embajada de EE.UU. alerta a americanos por robos en Cartagena).

La Embajada, liderada por Philip S. Goldberg, indicó a sus viajeros tener especial cuidado durante esta época de Navidad y Año Nuevo, pues están expuestos a ser víctimas de robos con sustancias como la escopolamina o sufrir hurtos convencionales, y les pidió permanecer cerca de las autoridades policiales para reportar de inmediato cualquier percance.

Debido a esa alerta, el alcalde de Cartagena, William Dau, se pronunció asegurando que se trata de un llamado que hace el gobierno de los Estados Unidos muy similar al que hace cualquier buen padre de familia cuando sus hijos salen de viaje.

“Eso es conocido por todo el mundo que en el planeta entero está disparada la inseguridad, Colombia y Cartagena no son la excepción, no somos una isla separada del mundo. Los gringos dicen que aquí hay inseguridad y eso es irrefutable, pero no dicen a sus ciudadanos que no vengan a Cartagena ni a Barranquilla o Santa Marta, lo que están diciéndoles es que no vayan a los antros, a donde hay violencia o a donde hay delitos. Le están diciendo es quédense en las zonas controladas y seguras. Un turista no tiene por qué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la madrugada, esos son cosas de lógica”, expresó el mandatario.