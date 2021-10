Madre busca un techo y educación para sus mellizos con autismo

“En el 2019 metí papeles en Corvivienda, luego me llamaron para actualizar datos de cuantos éramos nosotros, pero ahora con la pandemia fui allá para que me atendieran y dicen que mi cédula no aparece - no los tienen - y no sé por qué, cuando yo sí actualicé la documentación a tiempo por ser habitante de pobreza extrema para tener casa en El Pozón”, explicó la mujer.

En medio de su situación, los dueños del inmueble donde vivía los desalojaron el pasado domingo 3 de octubre. Ahora una amiga de la familia le cedió una habitación en el sector Las Torres, cerca al barrio Bicentenario. (Le puede interesar: Retos de Cartagena: reducir la desigualdad y la pobreza).

Yazmín, en su condición de pobreza, ha buscado ayuda del Distrito pero no ha obtenido respuesta, entonces decidió contar su historia a este medio para que gente de buena fe le ayude a resolver su situación.