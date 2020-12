Más de 500 libros quemados en Biblioparque de San Francisco

El Biblioparque de San Francisco, epicentro de las actividades culturales y comunales de este barrio, sufrió en la madrugada del pasado sábado el peor daño en sus más de 20 años de fundación. Eran las 4:30 de la madrugada cuando los vecinos sintieron el fuerte olor a humo y al indagar de dónde provenía, se percataron que las llamas salían de la biblioteca. De inmediato avisaron al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, cuyos operarios llegaron a los pocos minutos a apagar el fuego, aunque desafortunadamente al presentarse ya el daño estaba hecho.

Un cortocircuito, al parecer, fue la razón del incendio. Según la comunidad, el transformador que alimenta al sector no está en buenas condiciones y habría provocado el corto en un aire acondicionado. “Yo vivo al lado, cuando sentimos el olor a humo nos paramos corriendo a intentar apagar la candela con baldes llenos de agua. Todos estábamos muy angustiados. Mientras los bomberos llegaban fuimos a buscar a los líderes que tienen las llaves para abrir y tratar de salvar algún equipo pero no se pudo, todo se quemó. La Policía también se hizo presente enseguida para hacer el acompañamiento, gracias a Dios no hubo personas afectadas”, explicó Gabriel Medrano Camargo, residente.