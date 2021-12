Mujer llora el fallecimiento de su hija y tiene a su niño hospitalizado por dengue

“A mi niña la enterramos el jueves 8 de diciembre y el viernes me tocó llevar al médico a mi hijo Sergio Andrés Pérez Muñoz, de 15 años, porque estaba mal de salud. Lo llevamos al puesto de salud del Nuevo Bosque y la prueba del dengue le salió positiva”, añadió.

Por la cabeza de la progenitora de la menor pasan muchas preguntas. Y mientras llora y aún no se repone por la repentina partida de su hija, vive un nuevo drama con otro de sus retoños, que empezó tan solo unas horas después de haber sepultado a Katerin. (También le puede interesar: ¡Atento! En diciembre habrá un nuevo pico de dengue en Cartagena)

“Ella murió por -una presunta- negligencia médica. La llevé a la clínica y dijeron que tenía las amígdalas inflamadas. Después me dicen que falleció por dengue”, dijo entre lágrimas Jennifer Muñoz, madre de la joven.

“Le pido al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) que esté más pendiente de los niños, pues son el futuro de nuestro barrio. Le pido al personal de los puestos de salud que si uno lleva a su hijo mal, que por favor no le nieguen los análisis, pues a mi hija se le negó esa oportunidad”, clamó entre sollozos la progenitora de la menor. Los padres de la joven ahora piden al cielo por la salud de Sergio. Esperan que pase esta dura prueba y que pronto regresa a casa.

Dos fallecidos y 9 casos

A principios de octubre, en la misma calle donde vivía Katerin, la comunidad lloró la muerte de Luis Miguel Sierra, de 16 años. Según familiares, este habría fallecido producto del dengue y por una presunta negligencia médica.

Los olayeros aún siguen consternados por estas dos pérdidas y están preocupados porque dicen que hay 9 niños del barrio internados en distintos centros médicos por esta enfermedad. “Tenemos a nueve niños del sector en centros hospitalarios por dengue, entre esos el hermano de la niña que falleció hace cinco días. Queremos que así como le pusieron atención al coronavirus, también lo hagan con el dengue, que nos está matando”, señaló Gabriel Guerrero, conciliador de la Junta de Acción Comunal (JAC).

“Estamos preocupados por esta situación. El Dadis ha realizado fumigación, pero no ha sido suficiente. Hago un llamado a la comunidad para hacerle aseo a los patios y al Ministerio de Salud para que nos visite y haga una inspección general”, contó Guerrero. El presidente de la JAC, Eulises Guevara, lamentó la crítica situación epemiológica de Cartagena por el dengue. “Esto nos preocupa, pues hay más casos. El Dadis hizo la visita después de la tragedia (la muerte de la menor) y no antes. Creemos que en las urgencias no están prestando la atención como es debido”, concluyó.