“Necesitamos una ruta de recolección hasta el final”

Comerciantes cuyas oficinas o bodegas se encuentran en el barrio Henequén, al suroccidente de la ciudad, se pronunciaron para rechazar lo que consideran una injusticia. Sus quejas no solo son por el mal estado de la vía principal o diagonal 28, la cual está destapada y se llena de barro cada vez que llueve, sino por la cantidad de basureros que se observan a lo largo de sus dos kilómetros.

Los habitantes de Henequén y sectores aledaños, así como microempresarios de la zona, piden a las autoridades que intervengan la calle.

César Palacios, uno de los denunciantes, sostuvo: “Esta es la carretera alterna a Mamonal, la única que sirve para descongestionar el tráfico, pero está en el abandono absoluto. Se ve una pobreza total y lo peor son los basureros en varios puntos. Aquí es común ver montañas de desechos malolientes y contaminantes, pero no vemos a los camiones recolectores, solo pasan cuando hay algún trancón y se desvían por acá para llegar al relleno. En la factura me vino un cobro por aseo de 107 mil pesos, todos los meses pago mucha plata y me toca aguantar un basurero permanente frente a la bodega”.

Otros moradores de Henequén dijeron que en ocasiones la acumulación de basuras es tan grande que les toca quemarlas. “Después de Henequén hay un tramo donde jamás ha llegado el servicio de recolección, yo tengo cinco años aquí y no he visto pasar un camión de una de las empresas de aseo, deben ampliar su cobertura”, finalizó Palacios

Respecto a la situación, la empresa Veolia indicó que esa vía sí cuenta con frecuencia de recolección y unos horarios, aunque reconoce que por tratarse de una zona donde se concentra la mayor parte de las actividades de reciclaje de la ciudad, se observa un incremento en los desechos.

“Allí recogemos los martes, jueves y sábados en el horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Esa calle concentra la mayoría de recicladores, los cuales desafortunadamente arrojan basuras a la vía, formando los puntos críticos. Tenemos una microrruta prestando el servicio. No obstante, vamos a afianzar las estrategias pedagógicas en la zona con nuestra área de gestión social y a erradicar todos los basureros satélites para mejorar el tema ambiental en ese sector”, expresó una vocera de Veolia.