¡Negocio ilegal! Sigue loteo y reventa de terrenos en riesgo en San Francisco

Y continúo: “El llamado urgente es para que se investigue a fondo esta situación. No podemos permitir que en sectores como estos se empoderen personas que mañana pretendan tener legitimidad en estos terrenos, que jamás han sido de ellos y que de forma ilegal adquieran los mismos. Las autoridades deben colocar tras las rejas a quienes negocian con los terrenos del Estado, pues hoy el Ministerio de Vivienda y el Distrito deberán pagarle una condena a los damnificados”.

Por su parte, Inea Naar, líder de los damnificados de esta falla geológica en San Francisco, demostró su preocupación por el actuar del Distrito, al que tildó de “ciego, sordo y mudo” por no tomar las medidas pertinentes desde 1998 con el Decreto 0262 del 7 de mayo, el cual establecía que dichos terrenos no están aptos para vivir. “Es un riesgo que las personas estén viviendo allí. Ahora que vengan las lluvias el desastre puede ser mayor. Nosotros que somos propietarios, quienes compramos y tenemos documentaciones de esos terrenos tuvimos que salir corriendo y asustados porque tenía que prevalecer la vida de nuestras familias”, expresó Naar.

“Los propietarios que salimos de allí, hoy estamos siendo embargados por no pagar el impuesto predial de las casas que no existen y que no vivimos, o que en su defecto las ocupan otros. Esto es algo insólito”, sentenció. Lea aquí: 50 habitantes de la calle cuentan con un nuevo hogar en Cartagena

El Universal contactó a la Secretaría del Interior para saber las acciones que se están realizando desde la entidad para contrarrestar esta problemática. “Estamos respaldando a la inspección de policía de la zona para realizar una reunión a la que asista la Procuraduría, en la que haya una posición unificada como Distrito para resolver esa situación multidimensional que se registra en este sector” manifestaron.