“Ni la devolución, ni el paseo”: familia pagó $42 millones a agencia de turismo

Una familia completa en Bogotá soñaba con conocer Panamá, y desde el año 2021 decidieron no dejarlo solamente en palabras, así que se unieron para pagar, por cuotas, las plácidas vacaciones que tendrían por fecha el 20 de diciembre de 2023, un día que esperaban con ansias. Creyeron que pagando rápido sería mejor, pero tras entregar el último peso y completar los $42 millones, dicen ellos que comenzaron las excusas por parte de la agencia de turismo, posteriormente, sus mensajes comenzaron a ser ignorados y al final todo acabó en respuestas tardías. Lea también: Cartagena: uno de los 5 destinos mejor calificados para viajar, según Tripadvisor “Esto no nos está pasando por ignorancia o falta de información. Antes de hacer los abonos revisamos que esta empresa fuera legal, de hecho, la agencia tiene Registro Nacional de Turismo y está registrada en la Cámara de Comercio, aparentemente tienen todo en regla. Nosotros somos de Bogotá, vimos que la agencia quedaba en Cartagena, y les creímos porque tienen una gran movimiento en las redes sociales con los clientes y hasta con influencers. Sentimos confianza y tratamos de pagar todo a tiempo para que nos saliera más barato, fuimos muy puntuales”, explicó Pilar Zambrano a El Universal. Y agregó: “El encargado nos dijo que el 30 de noviembre ya tendríamos todo pago en el hotel y la aerolínea, le transferimos, pagamos todos los $42 millones, yo tengo los recibos de caja y los comprobantes. El primero de diciembre empezaron las excusas, nos dio unas reservas de vuelos y cuando entrábamos a la página de Avianca no aparecía tal reservación, desde ahí nos empezó a oler mal. Nos comunicamos con la aerolínea y nos dijeron que las reservas las habían hecho, pero que no las habían pagado, lo mismo pasó con el hotel Mío en Panamá, llamamos y nos dijeron que habían reservado, pero que no habían hecho ningún pago. Lo vimos como una forma de engañarnos”.

Cuenta Zambrano que lo que siguió fue peor, más excusas. “Yo llamé a Édgar Garcés, quien me atendió, y le pregunté qué estaba pasando, todos los días nos contaba una historia diferente. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo se estaba pagando, que confiáramos en él porque él también iba para ese paseo. Fue una montaña rusa, unos días nos ilusionábamos, otro día teníamos más dudas. Llegó el 20 de diciembre y los tiquetes nunca llegaron, nos dijo que le quedaron mal en el hotel con las reservas y que entonces nos iba a regresar el dinero cuando el hotel se lo devolviera a él”. Lea también: ¡Buen comienzo! Más de 164 mil pasajeros movilizados por el Rafael Núñez Ahí comenzó la verdadera pesadilla para toda la familia. Cuentan que el reembolso del dinero nunca llegó y la agencia ya no les respondía. Se enteraron que había una sede en Chapinero y la visitaron, pero no obtuvieron solución.

Pilar agotó todos los recursos, enviando correos electrónicos al hotel en Panamá solicitando información sobre su reserva. El 23 de diciembre les notificaron que nunca les hicieron tal pago.





Actualmente Pilar tiene interpuesta una denuncia ante la Fiscalía en contra de Garcés. Y hasta la fecha están a espera del regreso del dinero. “Revolucionamos las redes sociales publicando el caso, luego vimos que otras personas también habían sido incumplidas, y bajo la misma modalidad. Según él, prometía regresar el dinero, esa es la estrategia que utiliza. Hablé con una señora que fue hasta Cartagena y cuando llegó al hotel no tenía reserva, hasta la fecha no ha vuelto a ver su plata. Nos sentimos engañados, burlados. Fue un fin de año triste, mi papá es un señor de edad y estaba muy ilusionado con el paseo, queríamos darle ese detalle y le quedamos mal. Todo fue un desastre”, concluyó Pilar.

“Yo iba para Cartagena, todavía espero mi plata”

Lina Patiño vive en Pasto, y asegura ser otra de las víctimas del incumplimiento. Decidió hacer el trato con ellos luego de ver una promoción flash en redes sociales con destino a Cartagena. “En mi viaje me aseguraban un hospedaje en el Hotel Dorado Plaza, era para dos personas. El señor nunca me hizo llegar los tiquetes, yo había pedido los permisos en mi trabajo, tenía todo organizado para el paseo y un día antes me llamó a decirme que la plataforma había colapsado, que sentía mucho haberme quedado mal. Me pidió hasta plata prestada, tiene toda la labia para agarrar confianza y mentirle a uno, es experto en mentir. Quedamos en que me iba a regresar el dinero en cinco días, luego me dijo que tenía cierre de mes y se le complicaba, en últimas me dijo que me tocaba esperar cuarenta y cinco días a que las operadoras le respondieran, que él me iba a pagar con sus recaudos. Hasta la fecha no he recibido mi plata, fueron casi cuatro millones de pesos”.

Y agregó: “No sabemos dónde vive, primero me dijo que entre Cartagena y Santa Marta, luego que en Los Llanos. Siempre fue un misterio hablar con él, solo aceptaba comunicación por WhatsApp. Yo fui a la Superintendencia de Industria y Comercio, averigüe y la oficina en Bogotá no funciona, pasa cerrada y no me quieren aceptar el derecho de petición que metí”.

La polémica con integrantes de El Desafío

Vía redes sociales varios exparticipantes del reality El Desafío promocionaron la agencia por un tiempo; sin embargo, recientemente han comenzado a denunciar también la cuenta. “Nosotros decidimos no seguir haciéndole publicidad a esta agencia, porque nos incumplió, y después vimos que muchas personas nos escribieron diciendo que los habían estafado”, dice la exparticipante @Gema_1118 en un video a través de su cuenta de Instagram.