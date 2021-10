Solidaridad cartagenera: niño con cáncer cerebral necesita nuestra ayuda

Matías David Niebles Pino tiene 9 años, y apenas siendo un niño fue diagnosticado con cáncer cerebral, una grave enfermedad que a su familia le ha sido difícil costear. Fue el 3 de abril del presente año cuando los allegados del menor se enteraron del verdadero motivo de sus constantes malestares.

Mara Cecilia Pino Meléndez es la mamá del pequeño Matías, y ella contó que su hijo tuvo que ser sometido a varios exámenes, como lo fue realizarle una hidrocefalia y una operación para recortar ese tumor. Pero la noticia que desgarró a esta mamá que lucha de manera incansable por su pequeño, fue que el tumor estaba demasiado adherido y entorpece el proceso de retiro en su totalidad. (Le puede interesar: ¡Cuidado papás! La artritis también puede presentarse en los niños)

Al niño lo están tratando con quimioterapias, síntomas que le causan mucho dolor, náuseas, vómitos y fragilidad en el cuerpo.

Así empezó todo

Su madre Mara, luego de llevarlo en numerosas ocasiones a urgencias con vómitos, mareos y dolor de cabeza, logró que al niño le hicieran los estudios necesarios para saber con exactitud qué era lo que le pasaba, y fue cuando le informaron que su niño padecía un cáncer cerebral.

Mara vive con escasos recursos y sostiene a tres hijos, pues es madre de un joven de 18 años, un niño de 9 años y una bebé que tuvo con su pareja actual, de 2 años, ya que el padre de Matías David murió hace algún tiempo también por cáncer en su rostro.

Su actual compañero se dedica a la labor de electricista, pero no tiene un empleo estable, así que a Mara le toca salir a buscar el sustento para su familia. Ella trabaja como auxiliar de cocina, pero este empleo no le permite cubrir todas las necesidades de su hogar, en especial las de Matías, que debe tener una buena alimentación, un cuarto adecuado y un baño limpio, cosas con las que no cuenta en estos momentos ya que su casa se encuentra en obra negra, lo que implica que el menor quede expuesto a contraer una infección o una bacteria.

“He tocado puertas a ver si alguna persona de buen corazón me puede ayudar, pero sigo sin hallar respuesta. Mi hijo necesita un baño adecuado donde asearse, un cuarto limpio y arreglado, además de una buena alimentación”, dijo Mara.

La mujer también explicó que Matías “está muy bajo de peso, pues no cuento con los recursos para darle una buena comida, aquí si consigo arroz con huevo, pues me toca darle arroz con huevo, porque no tengo para más”. (Lea también: Conozca cuál es la primera causa de cáncer en Colombia)