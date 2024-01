“No entro al Palacio de la Aduana hasta que no se haga un exorcismo”: Dumek

El nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, inició con todo su periodo como mandatario de los cartageneros. Al término de la posesión oficial del Gabinete Distrital, Dumek se despachó nuevamente en contra de William Dau Chamat.

En medio de una rueda de prensa con varios medios de comunicación de la ciudad, Turbay Paz explicó por qué se realizó la ceremonia de posesión del gabinete en el Palacio de la Proclamación y no en la Aduana, como es costumbre.

“Cuando un ser malévolo y lleno de odio, es el que gobierna, es imposible que yo entre a ese despacho y que pueda pisar los pasillos del Palacio de la Aduana. No hay forma de entrar a ese despacho hasta que la Iglesia Católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede. No estoy mintiendo ni exagerando en lo que digo”, señaló el mandatario. Le puede interesar: “El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad”: Dumek

Y agregó: “Él es un ser malévolo y diabólico, por eso tengo que tener precaución para entrar allá. Voy a despachar desde el Palacio de la Proclamación, el gobernador me ha autorizado eso. Podría también hacerlo desde las calles o terraza de algún ciudadano pero yo no piso la Aduana por ahora”.