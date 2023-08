“No hubo copia y pegue del POT”: Secretaría de Planeación del Distrito

El funcionario indicó que próximamente estarán publicando los índices que ha calculado la Secretaría, en cuanto a los 22 artículos señalados presuntamente de un copia y pegue. “Consideramos que la nota pudo haber tenido un mayor nivel de profundidad; próximamente, estaremos publicando estos índices que ha calculado la Secretaría de Planeación Distrital y darle así la confianza a la ciudadanía de que aquí hay un equipo profesional serio, responsable y técnico, que, con toda la altura, está construyendo el POT con la comunidad y los gremios, para que tengamos ese POT que tanto anhelamos y que necesitamos los cartageneros y cartageneras”, señaló el secretario.

“Es importante precisar que, la manera como se hacen las citaciones dentro de actos administrativos públicos, como el caso del POT, no obedecen en estricto sentido a como funcionan artículos o publicaciones de tipo académico. Un ejemplo de ello es que las normas de nivel nacional son incluidas en el POT, son adoptadas en el instrumento y no son citados de manera convencional, como en un artículo de tipo científico, no se encierran entrecomillas. Ante el caso del Documento Técnico de Soporte (DTS) estarán consignadas una serie de citas y fuentes; sin embargo, el cuerpo del articulado del POT no tendrá esa clase de citas como las observamos en el DTS o en artículos de tipo científico, como ya lo habíamos expresado, sino que se incluyen completa, textual y se adopta dentro del acto administrativo que termina configurando el POT”, concluyó la Secretaría de Planeación.