“No más electrocutados”: miedo por cables en el puente de la Crisanto Luque

Otro residente de la zona, a través de un video que compartió en redes sociales y que se hizo viral, evidenció cómo a las personas les toca agacharse para no tropezar con el más bajo de los cables, el cual se encuentra después de la primera rampa. “La gente cruza por aquí bajando la cabeza, el cable fácilmente puede ser agarrado con la mano, no sabemos si es una línea de energía eléctrica o de telecomunicaciones, lo cierto es que no debería estar tan baja, necesitamos que la alcen”, señaló el denunciante.

La angustia también es permanente en padres de familia y directivas de la Institución Educativa Olga González Arraut, cuyos estudiantes en su mayoría provienen de barrios al otro lado de la avenida Crisanto Luque, quienes se ven obligados a pasar por el puente diariamente.

Sobre esta queja ciudadana, la empresa Afinia indicó que justamente ayer envió a un equipo técnico a verificar la información y pudo constatar que el cableado descolgado corresponde a redes de telecomunicaciones, ya que las redes eléctricas en el sector fueron recubiertas para seguridad de los transeúntes y están cumpliendo las distancias de seguridad estipuladas en el Retie (Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas).