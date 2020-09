“No podían estar cerca de las líneas de transmisión eléctricas”: ISA

Al respecto, la empresa ISA Intercolombia señaló que el operativo se realizó no solo por el riesgo que existe debido a las antenas, sino porque los propios residentes del sector solicitaban el desmonte del asentamiento ilegal. “Esa línea en particular de transmisión de energía es la de Bolívar-Termocartagena, la cual funciona desde el 2007 y en todos estos años hemos hecho procesos de concientización en las comunidades aledañas. De hecho, estas mismas comunidades nos avisan cuando hay invasión a la servidumbre. La resolución 90708 del 2008 del Ministerio de Minas y Energía indica que se debe garantizar una zona de seguridad o servidumbre para las líneas de transmisión eléctrica, en este caso es una línea de 230 Kv. No puede haber asentamiento ni construcciones en los 32 metros cuadrados alrededor”, explicó un vocero de ISA.

Respecto al operativo del martes, el vocero indicó que el asentamiento se había iniciado en abril, pero por la coyuntura del COVID-19 el proceso jurídico para la restitución del predio se había retrasado. “Lo hicimos con el acompañamiento de la Personería y demás autoridades. Era necesario hacerlo, son invasiones irregulares que suelen conectarse de manera riesgosa a la infraestructura eléctrica existente, generando problemas a las comunidades vecinas”, agregó la fuente, corroborando que en efecto los habitantes de las casas que no fueron demolidas tienen un plazo de 20 días para desocuparlas.