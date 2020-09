“No queremos esa cárcel en Crespo”

Con mucha angustia permanecen desde hace más de 15 días los habitantes de la calle 73 del barrio Crespo debido a que, según ellos, les fue instalado en el sector un centro de reclusión en el que supuestamente ya hay más de 30 retenidos y que ha causado diversos perjuicios a la comunidad.

Los denunciantes aseguraron que perdieron la tranquilidad y nadie se atreve a salir a la calle por temor a un altercado, ya que ahora hay presencia permanente de familiares o conocidos de estos detenidos, ruidos, invasión del espacio público, motorizados, camiones de Policía, e incluso indicaron que suelen llegar parrilleros en motos, siendo este uno de los ocho barrios de la ciudad donde están restringidos.

(Lea nota relacionada: Aglomeraciones en el parque lineal de Crespo).

“Este siempre ha sido un sector tranquilo, la gente sale a caminar, los niños montan bicicletas, se sacan a pasear los perros, pero desde que nos colocaron ese centro reclusorio se nos acabó la tranquilidad, ahora vivimos con mucha angustia, no sabemos en qué momento pueda ocurrir una trifulca interna o una pelea afuera. Hay días en que llegan demasiadas personas, se escuchan escándalos, alborotos, se amontonan las motos, hay mal parqueo, obstaculizan la calle, es algo realmente estresante”, indicó una vecina que pidió no revelar su nombre. “Esta siempre ha sido una zona segura, no transitaban tantos vehículos, ya de eso no queda nada porque tenemos miedo hasta de salir a hacer actividad física”, añadió otra residente.