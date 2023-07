¿No va más? Peaje de Turbaco podría ser liquidado antes de tiempo

Para Barreto, las obras que se establecen en dicho contrato de concesión no benefician al municipio de Turbaco. “Eso es inadmisible, no va a haber ni una sola vía, ni una sola obra. ¿Para qué vamos a estar en esto? Nosotros tenemos nuestras propias fuentes, hay mucha gente dentro del Gobierno que quiere que el peaje no exista por la cantidad de irregularidades que hay. A nosotros nos filtraron la información de la reunión que se iba a hacer”, agregó.

Por su parte, Lyda Milena Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la ANI advirtió que dicho contrato de concesión está en una etapa crítica.

“Acompañé la reunión porque estamos en un momento delicado del contrato porque es una iniciativa privada que no tiene recursos de la Nación. El contrato nos alerta y nos dice que hay que mirar escenarios de liquidación porque no se tiene cómo compensar el no recaudo de peaje. Tenemos que trabajar en equipo para buscar cuáles son las salidas y poder garantizar que el contrato se siga ejecutando de lo contrario vamos a tener que irnos a la estancia de liquidación y eso implicaría perder la inversión del contrato en la zona, cosa que nosotros no quisiéramos”, puntualizó Esquivel.