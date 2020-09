“Nos dejaron los postes viejos”: vecinos de Alcibia

En el barrio Alcibia los habitantes tomaron con emoción la noticia sobre la sustitución del cableado eléctrico y la postería vieja, para darle paso a nuevas redes que permitieran una optimización en la prestación del servicio. Sin embargo, con el transcurrir de los días, los trabajos fueron ocasionando, según ellos, una serie de perjuicios que no se esperaban y por eso ahora hacen un llamado al contratista para que explique y solucione los inconvenientes.

Estos trabajos hacen parte de la construcción de tres circuitos nuevos de energía eléctrica para Cartagena, de parte de Electricaribe con recursos Conpes, que buscan mejorar el servicio a más de 50 mil ciudadanos.

(Lea: “Esperamos las soluciones a largo plazo”: residentes de El Laguito).

Pero, pese al desarrollo que esta obra significará para este y otros barrios de la zona, el impacto de las labores no ha sido bien asimilado por algunos moradores.

Quieren la terminación

Liliana León Galvis, líder comunal de Alcibia, señaló que los postes viejos no fueron desmontados, por lo que ahora están al lado de los nuevos y eso genera confusión en la comunidad. Así mismo, indicó que algunos andenes fueron averiados en las excavaciones para ubicar la postería nueva, pero en algunos no se hizo el debido sellamiento y quedaron huecos en varias calles, así como escombros regados.

“Nos quedaron dos postes en el mismo lugar, uno nuevo y otro viejo, hay cables en ambos. No han terminado de arreglar los andenes, dejaron pedazos de concreto tirados en las calles y le tocó a la gente recogerlos. Los recicladores e indigentes han tratado de sacar el cobre de los cables enterrados porque no fueron bien tapados. Son varias las afectaciones”, argumentó la mujer.

(Lea: Puesto de salud de Bocachica cambiará de inmueble para su reapertura).

Los afectados afirmaron que previo al inicio de los trabajos se firmó un acta en el que se entablaron compromisos de ambas partes para que la obra no tuviera contratiempos, no obstante, según ellos, la obra no se ha terminado y hace más de dos semanas no se ve a ningún trabajador en el barrio.

En total, en Alcibia fueron instalados 12 postes nuevos.

Responde la empresa

Sobre esta queja comunal, desde Electricaribe dijeron que el contratista tiene plazo de un mes para terminar los trabajos no solo en Alcibia sino en toda la ciudad, por lo que aún la obra no ha sido entregada. Respecto a los perjuicios, respondieron que los trabajos son por fases: la primera es la instalación de los postes nuevos y darles un compás de espera para que queden debidamente compactados y firmes; la segunda etapa es el retiro de la postería antigua, y la tercera fase es la resanación, es decir, arreglo de andenes, limpieza, taponamiento de huecos y otros detalles.

Según la empresa, antes de finalizar septiembre estas fases deben estar cumplidas en Alcibia.