“Nos vamos a quedar a vivir en el peaje hasta que venga el ministro”

Algunos habitantes de corregimientos de la zona norte de Cartagena como Arroyo Grande o Arroyo de Piedras se fueron, literalmente, a vivir al peaje de Marahuaco. Allí se encuentran día y noche desde el pasado viernes 10 de marzo y dicen que no se moverán hasta lograr su cometido: que se haga una reubicación de dicho peaje. Lea: Continúa protesta en la Vía del Mar: comunidad pide mesa de diálogo sobre peaje

Las comunidades vecinas insisten en que desde que hizo la construcción y empezaron los cobros a los conductores que transitaban por ese sector de la Vía al Mar, hace ya casi 30 años, la calidad de vida de los pobladores desmejoró ostensiblemente. Lea: “Que nos desmonten ese peaje ya”: protestas en la Vía del Mar y en Ballestas

Ramón Ramírez, miembro del Comité No más Peajes, aseguró que los protestantes no se moverán del lugar hasta tanto no llegue el propio ministro de Transporte a escucharlos y darles respuestas a sus peticiones.