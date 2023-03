“Que nos desmonten ese peaje ya”: protestas en la Vía del Mar y en Ballestas

Dos nuevas manifestaciones se realizaron en la mañana de hoy en los peajes Marahuaco (vía al Mar) y Pasacaballos (calzada en la variante Mamonal - Gambote).

De la primera hicieron parte pobladores de corregimientos como Arroyo Grande o Arroyo de Piedras, quienes insistieron nuevamente en la necesidad de trasladar el peaje Marahuaco del kilómetro 17 al 42 de esa misma vía, tal como está contemplado en los diseños iniciales del proyecto. Lea: ¿En qué quedó la reubicación del peaje Marahuaco?

Según los denunciantes, la calidad de vida en las comunidades vecinas se ha desmejorado ostensiblemente en los últimos años, desde la entrada en funcionamiento de esa estructura de cobro en el año 1994.

“No queremos más ese peaje aquí, ya no más, he crecido viendo estos pueblos sumidos en el atraso, aquí no hay progreso, no hay desarrollo, no hay calidad de vida y ya es hora de que estas comunidades cambien para bien, por eso exigimos el desmonte del peaje Marahuaco”, expresó Adriana Salcedo, una de las líderes de la protesta.