Nueva Granada en alerta: “Tenemos la Loma del Marión en riesgo de avalancha”

Guillermina López, líder

El otro drama

Así como en La Popa, la Loma del Marión también ha sentido el impacto de las construcciones irregulares por parte de personas en extrema pobreza que buscan un techo donde vivir. Wendy Castillo es una de ellas. Vivía en Venezuela y hace cinco años llegó a la loma con su pareja y tres hijos menores de edad. Hoy, la casucha en la que residen en la parte alta está a punto irse al barranco.

“Tengo cinco años aquí y es la primera vez que pasa esto, nunca había estado en riesgo, pero ahora sí se me está desbarrancando la loma y eso me mantiene con miedo. Vinieron unos funcionarios y me dijeron que debía irme, pero no puedo hacerlo porque no tengo para donde coger”, señaló Wendy.