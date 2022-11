“O se ponen los pantalones o se los quitamos”: manifestación contra el Concejo

Por su parte, Luz Stella Martínez Agamez, presidenta de la JAC del sector El Edén, expresó: “El Concejo tiene que ser serio y debe respetarnos. Estamos dispuestos a todo. Si ya el alcalde consiguió lo más difícil que son los recursos, ¿por qué ellos no pueden hacer lo más fácil que es autorizar? Que se preparen, pues el barrio no tolerará que sean la piedra en el zapato. O se ponen los pantalones o se los quitamos”.

“Estamos aquí para exigirle al Concejo la incorporación de los recursos correspondientes al hospital de Nelson Mandela en el menor tiempo posible; no quiero que este proceso se dilate hasta final de año. Con el barrio Nelson Mandela no se juega. Yo me propuse que si ganaba las elecciones, este hospital sería una realidad, el mayor esfuerzo era conseguir los recursos, pero los conseguimos desde Bogotá, lo único que se necesita es que ingresen al presupuesto”, manifestó Dau Chamat.

Mañana, otra protesta

César Cárcamo y otros manifestantes aseguraron que mañana lunes desde temprano se tomarán las instalaciones del Concejo Distrital para exigir la luz verde para los recursos. El activista Eduardo Ferrer explicó que esta acción es la única alternativa que los cabildantes les han dejado a los residentes de Nelson Mandela.

“Vamos a llevar más de mil personas y si ellos no nos cumplen, no nos quitaremos de allí. El alcalde ya ha presentado este proyecto tres veces, por lo que no entendemos qué es lo que sucede. No sabemos si es que buscan lo que pasó con el exalcalde Dionisio Vélez, quien le dio partidas a algunos concejales y por eso hoy sufrimos tantos elefantes blancos en la ciudad”, aseveró Ferrer.