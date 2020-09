Ocupación en zona de bajamar, obstáculo para abrir Playa Blanca

“No hay condiciones”

En diálogo con El Universal, el secretario del Interior, David Múnera Cadavía, indicó que actualmente no hay condiciones para la reapertura de Playa Blanca, teniendo en cuenta que según el protocolo emitido por el Ministerio de Salud, estos lugares deben cumplir unas medidas de bioseguridad y adecuación de espacios.

En el piloto se debe garantizar el distanciamiento, debe haber control de ingreso, una zona de sistema de enlace, zona de servicios turísticos, zona de transición, zona de reposo, zona de bañistas y de deportes náuticos.

Múnera explicó que las dimensiones de Playa Blanca no dan para implementar esta normativa.

“Hoy no hay posibilidad de reapertura de Playa Blanca porque las dimensiones no dan para eso, entendiendo que los negocios están sobre la playa y no se puede garantizar el distanciamiento social, tal como lo considera el protocolo. No podemos abrir así como están porque eso representaría contagios en una zona que ha tenido pocos casos de COVID-19”, manifestó.