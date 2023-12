Ojo con desconocidos: Así robaron a señora con ‘burundanga’ en Los Ejecutivos

“Cartagena está caliente para fin de año, y más con lo que le pasó a mi mamá”, fueron las palabras de Claudia Anaya, quien tuvo que apoyar a su madre, una mujer de la tercera edad, luego de un traumático evento que vivió.

Ivette Ríos, madre de Claudia cuenta que fue abordada el pasado sábado 25 de noviembre por un hombre de aproximadamente 40 años, cuando se encontraba realizando una diligencia cerca del Centro Comercial Los Ejecutivos. Ríos contó a El Universal la modalidad con el que asegura, este sujeto se llevó su dinero y prendas de oro sin haberla forzado o armado un escándalo. Lea también: Asobares rechaza borrador del decreto sobre horarios de rumba en Fin de Año

“Yo iba por los ejecutivos ese día, quería comprar unas cosas para poner navidad. Yo ya soy una señora, no suelo salir sola, pero como era temprano no vi peligro alguno. A mi me gusta salir bien arreglada, yo visto con mis aretes de oro y nunca me ha pasado nada, hasta ese día que se me acercó por el pasillo ese hombre del que no me quiero acordar, tenía como 40 años y se me llevó todo”, contó Ríos.

Y agregó: “El me dijo que era de la Sijín, que estaban para velar por mi seguridad y la de los ciudadanos en una jornada intensiva de fin de año, me dijo una cantidad de cosas sobre una campaña de seguridad para una navidad tranquila y de un momento a otro yo perdí la razón, no sé cuánto tiempo pasó, lo que recuerdo es que yo al rato estaba sentada en una banca cerca del parqueadero, mirando lejos”.