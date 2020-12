Pacientes COVID-19 denuncian trabas en atención de EPS

Aunque suene a algo irreal, esto es claramente lo que le ha pasado a muchos cartageneros y bolivarenses en esta época de pandemia. El Universal conoció el caso de tres periodistas afiliados a Coomeva EPS. Dos de ellos aseguraron que tuvieron que recurrir a médicos particulares para poder recibir el tratamiento que necesitaban para superar el COVID-19, mientras que uno más está esperando encontrar una cama en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en cualquiera de las clínicas de Cartagena, pero según han manifestado sus familiares no han podido trasladarlo a pesar de ser positivo para este virus, porque su EPS no tiene contratos.

O que le digan que lo mejor es que se vaya por urgencias, donde al llegar le manifiestan que no pueden prestarle la atención médica que necesita porque la EPS a la que está afiliado no tiene contrato con ningún prestador de salud en Cartagena. ¿Usted qué haría?

Las historias

Garantizar la atención en salud oportuna y de calidad es uno de los objetivos primordiales de las EPS, sin embargo hay algunas que incumplen con esta misión, afectando directamente a sus usuarios.

“Me hice la prueba de COVID particular y al recibir el resultado positivo de inmediato me comuniqué con mi EPS para recibir la atención médica y para que me indicaran un tratamiento o qué más debía hacer”, comentó Yesenia Carrillo, periodista de Caracol Televisión, quien ya se recuperó de este virus.

Ella comenta que al comunicarse con Coomeva, le dijeron que “tenían solo cita para 10 días después, a pesar de que era positiva para coronavirus. Hasta me dijeron que si me sentía muy mal que me fuera por urgencias”, aseguró.

Lo mismo le ocurrió a un periodista deportivo de la ciudad, quien nos contó que cuando comenzó a tener síntomas característicos del nuevo virus, llamó a las líneas telefónicas que Coomeva tiene habilitadas para la atención virtual, pero nunca recibió la respuesta adecuada.

“En la mayoría de las líneas no me atendieron, luego de esperar media hora en la única línea donde me contestaron, una asesora me dijo que por más síntomas que yo tuviera no podía mandarme la prueba, y que lo único que podía hacer por mí era decirme que me fuera para urgencias”, asegura indignado con lo ocurrido.

Ante esta negativa de su EPS, el periodista, quien además es hipertenso, decidió practicarse la prueba de hisopado de manera particular y cuando radicó la petición en la página web de su entidad médica, asegurando que era positivo y debía recibir atención, “me llamó una enfermera y me dijo que lo único que podía hacer era decirme que tomara infusiones calientes y que me hiciera nebulizaciones con Vicks Vaporub. Me tocó consultar con amigos médicos para seguir un tratamiento porque Coomeva no me atendió”.

A pesar de que desde el inicio de la pandemia desde el Ministerio de Salud señalaron que era primordial atender a toda la población que tenía antecedentes médicos o que manifestaran síntomas en la primera llamada, esto no fue lo que ocurrió con estas personas y, al parecer, tampoco está ocurriendo con el tercer denunciante.