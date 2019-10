Padrones de Transcaribe sacan de circulación a busetas de Ternera-San José

Agregó que el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, SITM, actualmente no suple la necesidad de movilidad de los residentes de este sector, en aspectos como horarios, precios y recorridos, por lo que se hace necesario la continuidad de operación de las busetas.

Oswaldo Ahumedo, representante legal de la Junta de Acción Comunal de San José de Los Campanos, manifestó que la salida de las busetas no se socializó con la comunidad, incluso algunos habitantes se enteraron de la medida solo esta mañana cuando pretendían coger el transporte público.

Los manifestantes le exigen al Distrito una solución para la movilidad. // Julio Castaño

“Transcaribe no trabaja el mismo horario que la ruta Ternera- San José. El SITM opera desde las 5 a.m. hasta las 9 de la noche, en cambio las busetas trabajan desde las 4 a.m. hasta la medianoche. Yo salgo de mi casa para el trabajo a las 4:30 de la mañana y a esa hora encuentro busetas, ahora ¿cómo voy hacer para llegar al trabajo?”, sostuvo Ahumedo.

Los manifestantes indicaron que la medida incrementará el transporte ilegal de camperos colectivos y mototaxis que transportarán a quienes salen o llegan de trabajar en la madrugada.