PAE en Cartagena: “suspender el servicio no tiene justificación”

La suspensión por cuatro días del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas oficiales de Cartagena causó el rechazo de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), del Ministerio de Educación. Lea: ¡Atención!, suspendida la entrega del PAE en Cartagena

Juan Carlos Martínez Martín, director de la UApA, explicó que este servicio complementario del derecho a la educación, no puede suspenderse sin antes agotar todas las posibles medidas de solución contempladas en el marco normativo del PAE.

“Lo ocurrido no tiene una justificación clara. Mencionan que es por incumplimiento de sus proveedores y por el problema del alza de precios. Este es un tema que nunca sucede de un día para otro, son temas que se pueden planear. Nadie obliga a mantener el mismo proveedor al operador. Hay muchos proveedores en el país. Está funcionando el servicio en el país”, declaró.

En diálogo con El Universal, Martínez criticó la falta de planificación de los operadores Cartagena Express y Por los Niños de La Heroica, para cumplir con el contrato, pese a cualquier eventualidad.

“Este servicio no puede faltar. Cualquier interrupción es un perjuicio. Uno no puede llegar a la casa y decirle a los hijos: ‘qué pena, este mes no vamos a comer carne porque no había en el supermercado’. No hay disculpas porque el proveedor que uso no me suministra, hay que buscar otros proveedores. Eso es parte de la obligación que tienen con el contrato”, dijo.