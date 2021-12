¿Para cuándo la atención a menores con discapacidad?

Noviembre terminó hace pocas horas y con el finalizaron los contratos de la Modalidad para el Fortalecimiento de Capacidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tenía con 58 operadores, los cuales atienden a 4.203 menores de edad en esa condición.

No obstante, el contrato para la continuidad de estos procesos en diciembre no se ha efectuado, lo que para los padres de familia y contratistas podría significar traumatismos e inobservancia a los derechos de los beneficiarios, situación por la que atravesaron a principios del 2021 justamente por demoras en la parte contractual. Y esa es una situación que no solo se registra en Cartagena sino en toda Colombia.