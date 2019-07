Periodista colombiana herida tras ser golpeada por una lancha en Cholón

Las vacaciones que una periodista colombiana decidió disfrutar en Cartagena se han visto empañadas por un incidente.

La comunicadora contó a este medio que mientras disfrutaba de un baño de mar en el balneario de Cholón, en el corregimiento Barú, un nativo que iba a bordo de una lancha le pasó por encima y resultó herida en una de sus piernas.

“Yo me bajé de la lancha a nadar a tres metros del yate en el que llegamos. Me puse a flotar y al mirar hacia la derecha observé que venía una lancha hacia mi y noté que el conductor no se dio cuenta de mi presencia. Yo me hundí y luego sentí un dolor profundo en mis piernas, salí del agua y tras subirme al bote noté que estaba herida en mis piernas “, dijo la periodista que prefiere reservar su identidad.

En ese momento, la joven contó que, junto a sus acompañantes, decidieron buscar al lanchero para que se hiciera responsable del accidente pero el hombre se hizo el desentendido.

“Yo estaba muy asustada y rabiosa. Yo le grité al tipo por lo que había hecho y él me salió con respuestas muy despectivas. No se hizo cargo de la situación, no ofreció una disculpa y siguió como si nada hubiese pasado”.