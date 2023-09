Plantón en el Centro: “Se nos metieron más de 50 chivas de otras ciudades”

Jorge Galeán, vicepresidente de Asochivascar, la asociación que agrupa a los dueños y conductores tradicionales de chivas turísticas en Cartagena, es uno de los participantes de la protesta y al respecto señaló a El Universal que: “Nosotros tenemos una problemática grande, no nos está yendo bien económicamente. Ahorita tenemos una afectación porque somos 29 chivas turísticas que empezamos en este negocio y en estos momentos hay 73 chivas en Cartagena, se están viniendo de otras ciudades a colocar y generar ruidos, problemas, y todos nos echan la culpa a nosotros porque somos los que iniciamos con este negocio”. Lea: Video: Quejas por ruido de chivas rumberas en el Centro

Según Jorge, la raíz de este problema radica en la falta de regulación y control por parte de las autoridades de tránsito de la ciudad.

Asegura que durante más de un año y medio, los miembros de Asochivascar han estado trabajando en conjunto con las directivas del DATT para implementar un decreto que permita regular la entrada y operación de chivas turísticas en la ciudad; sin embargo, hasta el momento, el decreto no ha visto la luz del día. Lea: “Necesitamos un CAI fijo en las Botas Viejas”: comerciantes

Galeán añadió con preocupación: “El tema principal es que llevamos un año y medio con el secretario de tránsito haciendo un decreto que no han querido sacar y eso nos está afectando porque no hay regulación, no hay control, y nosotros antes de que el alcalde William Dau se vaya necesitamos que nos deje organizado y controlado nuestro servicio”.

La situación para ellos es apremiante debido a que el alcalde Dau está a solo cuatro meses de concluir su mandato.