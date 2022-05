Polémica por operativo para recuperar predio en las Islas del Rosario

En medio del operativo, pobladores de la isla y trabajadores del hotel realizaron una protesta rechazando la orden, asegurando que esa es su única fuente de ingresos.

Al respecto, el funcionario de la ANT sostuvo que la comunidad está siendo muy tenida en cuenta en el proceso e incluso se le planteó la posibilidad de obtener la tenencia provisional del predio mientras se define legalmente la situación.

“Estábamos en mesas diálogo, les ofrecimos trabajar en un proyecto productivo para que pudieran lograr el sustento sin intermediarios”, explicó Noguera, destacando que durante la jornada no se registraron episodios de violencia.

Ahora se espera la decisión en segunda instancia de la tutela, la cual podría conocerse en menos de dos meses.

Proceso de vieja data

Camilo Blanco, director de la Oficina de Control Urbano de la Alcaldía de Cartagena, como representante del Distrito acompañó la diligencia en territorio insular.

“Las decisiones de la ANT vienen desde el 2010, este operativo se ha intentado hacer con anterioridad, hoy llega la decisión de un juez de suspender la diligencia porque dice que no se notificó de manera debida el inicio de la misma. Son más o menos 4 hectáreas ocupadas de manera irregular, estos predios deben estar mediados por un acto administrativo de autorización de la ANT, que no es el caso de este en particular. Desde el 2010 la ANT ha venido solicitando que sean devueltos y los tenedores actuales no lo han querido entregar. Nosotros estamos aquí como apoyo para dar cumplimiento a la sentencia”, afirmó Blanco.

“Hay intereses detrás”

Angélica Navia, representante legal de Gente de Mar, se refirió al operativo como un “procedimiento ilegal” y dijo: “Nosotros pertenecemos aquí, llevamos más de 27 años en las Islas del Rosario y a los nativos les están vulnerando los derechos, no están incluidos dentro de una consulta previa, por lo tanto deben consultarles a ellos antes de proceder”.

La empresaria afirmó que, presuntamente, hubo abuso y terror psicológico en la diligencia. También aseguró que el hotel es fuente de empleo para personas que históricamente han estado abandonadas por el Estado, ya que en la isla ni siquiera cuentan con servicios públicos básicos.

“Tenemos más de 45 familias a cargo a las que quieren dejar sin empleo. Esta es una isla en la que no hay agua, no hay luz, ellos no tienen nada, entonces viene la agencia a querer iluminarles el camino cuando aquí ellos han aprendido a ver de noche. Nosotros restauramos la naturaleza, las playas, hemos invertido en la recuperación del entorno con nuestro bolsillo. Ahora dicen que ocupamos un predio, pero la verdad es que pedimos antes un contrato de arriendo y se nos fue negado porque aquí hay muchos intereses”, puntualizó Navia.