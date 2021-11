Polémica por parqueo de buses de turismo en el Centro Histórico

El parqueo de vehículos en las calles y vías internas del Centro Histórico de Cartagena es un mal que no cesa. En esta oportunidad los residentes del sector amurallado denuncian las afectaciones que ocasionan a la movilidad el ingreso y estacionamiento de buses de turismo.

Para Fidel Azula, residente en la calle Reculada del Ovejo, en San Diego, estos buses que transportan turistas se estacionan en el espacio público sin ningún tipo de control. Lea: Siguen quejas por invasión y mal parqueo en calles del Centro Histórico

“El tema del mal parqueo no termina. Ahora son estos buses de turismo que ingresan al Centro y se parquean en lugares donde está prohibido y eso que no estamos en temporada. ¿Qué pasará cuando estemos en diciembre? No se podrá ni caminar”, sostiene el residente.

De acuerdo los vecinos, la problemática con el parqueo de estos buses que llegan del interior de país se presenta “desde hace varios días” y temen que la vibración de los vehículos ocasione un daño a las murallas.

“El solo hecho de que el bus entre al Centro y se estacione en una zona de prohibido parquear ya es una falta grave”, agregó Azula.