Polémica por valla publicitaria en la entrada a Bocagrande

A través de la resolución 6515 de 2019, la secretaría de Planeación Distrital concede a la empresa Tecnourbanas Ingeniería y Construcciones S.A. la licencia de intervención y ocupación del espacio público para “realizar obras de construcción e instalación de pasavías en cinco zonas de la ciudad”.

En el documento se expone que además de la avenida San Martín en Bocagrande, la empresa podrá ubicar este mobiliario en la vía al aeropuerto internacional Rafael Núñez, Troncal del Caribe, Terminal de Transportes, avenida Pedro de Heredia sector Los Ejecutivos y la calle 30 del Pie de la Popa por un periodo de 24 meses (2 años).

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, contó a este medio que desde el pasado fin de semana conoció la situación y se dispuso a investigar la legalidad de los permisos otorgados a la empresa Tecnourbanas Ingeniería y Construcciones S.A.

“Observé estas vallas desde el fin de semana e identifiqué que tienen una viabilidad ambiental del EPA la cual no es suficiente. Ya se abrió un proceso policivo en la inspección respectiva para verificar la legalidad de estas vallas. Y aunque en las visitas de inspección que se han efectuado se ha mostrado una licencia de la Secretaría de Planeación, el secretario me ha informado que la licencia no está acorde con lo que están haciendo”, explicó Pereira.