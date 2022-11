¿Poner a trabajar una mototaxi? Así se mueve este negocio en Cartagena

Elder Ramiro Ochoa es uno de los cientos de mototaxistas que hay en Cartagena. Su trabajo le permite sostener su hogar tras quedar desempleado en el 2021. Para Ochoa, salir de las deudas que le dejó el desempleo no ha sido fácil, por eso comenzó a tocar puertas.

Aunque este trabajo les permita a los mototaxistas manejar su propio horario, hay que tener en cuenta que no todos tienen moto propia, lo que significa que un gran porcentaje de este gremio debe “bajarse del bus” con la tarifa diaria. El Universal contactó a algunos trabajadores de este sector y nos contaron cuánto les queda, cuánto es la tarifa y qué pasaría si no la pagan.

Odiados por unos, amados por otros. Así es el gremio de mototaxistas en Cartagena. Y aunque los veamos en las vías o parqueados fuera de los centros comerciales con sus cascos y suéteres de mangas largas, muchos no alcanzan a imaginar cuántos son los gastos y mucho menos cómo operan estos negocios.

“Yo necesitaba conseguir trabajo rápido y sin tantos requisitos. Un amigo me dijo que en La María hay un negocio donde alquilan motos. Por lo general uno va recomendado por alguien, no tienes que llevar hoja de vida ni nada, solo tu cédula y pagar lo que vale la tarifa”, explicó Ochoa.

La verdad sobre las tarifas

Aunque este vehículo alquilado le asegure a Elder la comida y el techo, deja claro que no todo es color de rosa, y que le toca trabajar bastante para que le quede algo en el día.

“Los dueños de estos negocios donde alquilan motos aquí en Cartagena son de Bogotá, otros son de Medellín. Ellos vienen acá con el capital, compran las motos y las ponen a trabajar. A nosotros nos cobran la tarifa en $25.000 o hasta $30.000 (si la moto está bonita). Así que nos toca hacer de tripas corazón para trabajar lo de la tarifa, y que le quede a uno por lo menos los $10.000 de la gasolina y $20.000 para llevarse para la casa en un día malo”, reveló Ochoa a El Universal.

¿Y si no pagan la tarifa?

Ramiro Quiñónez y Alexis Jurado, también del gremio de mototaxistas, explicaron algunas de las estrategias que usan los dueños de estos negocios para que no se les queden con la plata de la tarifa. “Esos cachacos son desconfiados, ellos le ponen un GPS a la moto y también un dispositivo. Ellos te rastrean y saben dónde estás. Si tú no pagas la tarifa, automáticamente ellos desde un sistema inteligente que tienen te apagan la moto y no la puedes utilizar. Ahí lo que uno hace es llamarlos y ponerse al día para poder seguir trabajando”, contaron Quiñónez y Jurado.