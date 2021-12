Por desórdenes suspenden elecciones de Consejos Comunitarios en Bayunca

Después de varias horas de bloqueo de las instalaciones de la sede donde se iban a realizar las elecciones, fueron suspendidas. “La elección finalmente no se pudo realizar porque no se abrieron las puertas del colegio. Sin embargo desde el consejo comunitario y el comité de garantías se levantó un acta que da constancia de las personas que fueron a votar y no pudieron. Ese documento se le llevará a la Secretaría del Interior para que ellos determinen si se da o no personería jurídica a las personas que estaban inscritas y que estaban participando en la elección”, agregó Berrío.

En el 2019, el consejo comunitario de comunidades negras elegido fue impugnado y el Ministerio del Interior envió una Resolución donde indicaba que había que hacerse la nueva elección.