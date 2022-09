¡Por fin! Colegios ya tienen operador de aseo, ¿cuándo vuelven las clases?

El personal cumplirá sus obligaciones en jornadas de 6 a 8 horas diarias garantizando las óptimas condiciones de aseo, limpieza y desinfección de las instituciones educativas.

Se espera que este lunes 5 de septiembre todos los colegios regresen a la normalidad académica.

Mucha atención a la vigilancia

Con relación a la contratación del aseo, desde el Sudeb (Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar) pidieron celeridad en la vinculación del personal, porque pese a la firma aún la emergencia sanitaria sigue en las instituciones.

Así mismo, hicieron un llamado al Distrito a no descuidarse con el contrato de vigilancia, el cual también está a poco de finalizar.

Pedro Herrera, presidente del Sudeb, aseguró a El Universal que: “Aspiramos a que de aquí en adelante esta situación de no garantías plenas al ejercicio educativo no se vuelvan a presentar. Hacemos el llamado a la administración distrital, al director de Apoyo Logístico, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación, para que agilicen los trámites en cuanto a la nueva contratación del servicio de vigilancia, ya que el actual contrato se vence en la primera semana de octubre. No queremos más obstáculos, el Concejo de Cartagena debe incorporar los recursos que se requieran, en octubre no se pueden repetir estas afectaciones al servicio educativo”.