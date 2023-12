¿Por qué a muchos les subió el Sisbén? Esto pasaría con los subsidios

El DNP actualizó la estrategia para la clasificación de los hogares que están en la base de datos del Sisbén IV, ahora se basa no solo en las respuestas entregadas en la encuesta, sino también en la información del Registro Social de Hogares (RSH). Esto significa que los hogares podrán tener sus datos actualizados sin necesidad de solicitar una nueva encuesta, ya que la veracidad de la información será tomada de 28 bases de datos nacionales y 1.832 bases de datos territoriales, para identificar y caracterizar a los hogares, y no de la ficha de clasificación socioeconómica Sisbén.

- Para muchas familias subió la clasificación con la nueva información. En este gráfico puede ver cómo quedaron conformados los grupos, tenga en cuenta que en el grupo A se encuentran los hogares en condición de pobreza extrema; en el grupo B, en condición de pobreza moderada; en el grupo C, vulnerables y en el D, los no pobres ni vulnerables.

Por ahora, hay novedades en la clasificación, pero los cambios en los subsidios no están definidos. Los grupos del Sisbén quedaron así:

Se explicó que este cambio se debe a que esta herramienta ha presentado problemas por desactualización, manipulación de los datos y falta de mecanismos de control de calidad, y que cuatro de cada 10 personas registradas en el Sisbén no actualiza su información desde hace más de tres años, por lo que es probable que en ese tiempo hayan cambiado las condiciones económicas y/o sociales de muchos colombianos. Lea también: ¿Te cambió la clasificación del Sisbén? Aquí te contamos los motivos

“Si una persona aseguró en su encuesta que no está trabajando y tiene un nivel educativo de únicamente primaria, teniendo pleno conocimiento de que esto no es así, pero con el fin de tener una clasificación baja, podremos tener la certeza de que con el cruce de información gracias al Registro Social de Hogares la información será confiable y esas inconsistencias quedarán aclaradas. Lo mismo si autodeclararon un nivel educativo inferior al que se evidenció en los registros administrativos del Ministerio de Educación o una ocupación que no coincide con el tipo de cotización que realizan, lo podemos determinar gracias a los registros administrativos”, explicó González.

Según el DNP, el Registro Social de Hogares permitirá un ahorro de tiempo a los ciudadanos y de costo a las oficinas locales de las entidades territoriales.