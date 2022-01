Posibles bloqueos: conductores de busetas volverán a protestar este lunes

Aunque el viernes el Distrito aseguró que hubo acuerdos tras realizar una reunión entre las partes y que no volverían los bloqueos, desde el gremio de buseteros indican que esto no es así y señalan que protestarán nuevamente.

“Allí vamos a esperar a los entes de control y a defensores de derechos humanos, porque esto es un atropello contra nosotros. Será un ‘plan tortuga’ fuerte, pues nos sentimos desplazados. Tenemos tres días de no trabajar, no he hecho mercado y uno tiene sus compromisos. Cómo no hacen un estudio económico, necesitamos que nos indemnicen para poder defendernos. Nos sacan a nosotros de las vías que somos un gremio formal, dando así paso a la informalidad, porque ahora salen motos y colectivos”, concluyó Batista.

El DATT aclara

El DATT aclaró que la medida cautelar que suspendió provisionalmente los decretos distritales 0858 del 2015 y 0102 del 2016, y que permitió a las rutas 3 y 4 (Ternera y Olaya) seguir circulando, fue revocada mediante el auto interlocutorio 438 del 3 de noviembre del 2021, por el juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.