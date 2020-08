Procuraduría abre investigación a Dau por caso Aquarela

La restitución de 619,5 metros cuadrados de espacio público ocupados indebidamente por Aquarela todavía no se cumple y por ello la Procuraduría General de la Nación tomó nuevas acciones. (Lea aquí: Aquarela: venció el plazo y no se cumple restitución del espacio público)

Es de recordar que el pasado 11 de agosto, al anunciarse la investigación, el alcalde William Dau aseguró que su administración ha hecho los trámites pertinentes para la recuperación del espacio público, sin embargo, destacó que cualquier acción que se tome requiere mucho cuidado, ya que su administración heredó una situación jurídica caótica.

Además cuestionó el proceder de la Procuraduría por no sancionar a quienes expidieron las licencias que permitieron la construcción del edificio. (Lea aquí: “Quieren sancionar al alcalde por no tumbar Aquarela y no a los responsables”: Dau)

“Yo quisiera saber, así como la Procuraduría me abrió un disciplinario a mí por el edificio Aquarela, quiero saber ante quien puedo o solicitar un disciplinario contra la Procuraduría, porque a pesar de que han pasado varios años no han sancionado a un solo funcionario de los que participaron en el otorgamiento de esas licencias. Quieren sancionar al alcalde por no tumbar y no sancionan a los responsables de que esté el edificio ahí hoy”, puntualizó el alcalde en su momento.