Protección Costera: ordenamiento de nuevas playas y compensación a vendedores

“Destacamos tres aspectos que no están planeados y son indispensable para el futuro de Cartagena: no se conoce el plan de ordenamiento de las playas a recuperar, lo cual si no está previsto y socializado puede provocar un caos para el sector y toda Cartagena. No se identifica un plan ambiental y de vegetación de la zona a recuperar y no hay coherencia en los organismos distritales para el adecuada ejecución de esta obra”, aseveró el dirigente comunal.

Vendedores de las playas

En el encuentro, Martha Ruiz, consultora senior del PNUD, destacó que en los tramos a intervenir se realizó un censo para conocer cuántos vendedores de las playas hay en esa zona. En el tramo de la fase 1, que corresponde a Bocagrande, se contabilizaron 1.994 y en la fase 2 (Marbella - Crespo) 61 vendedores, para un total de 2.055.