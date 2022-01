Protesta de buseteros: nueve horas de caos y sin acuerdos

“Ellos tienen una posición que nosotros no podemos permitir”

Amaury Hernández, pte. de Asotrans.

No vemos voluntad

Frente a la posición del Distrito, Amaury Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans), anunció acciones judiciales. “Los transportadores y conductores nos levantamos de la mesa porque no hay voluntad por parte del Distrito, ellos tienen una posición que nosotros no podemos permitir. Vamos a hacer unas demandas para que las otras empresas de transporte que no cumplan con lo establecido en la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) sean sancionadas (...) y que Transcaribe nos pague los vehículos”, advirtió Hernández.

El las protestas participaron más de 60 vehículos. Conductores, ayudantes (sparring) y vendedores informales se movilizaron. Estos nos descartan nuevas manifestaciones y anunciaron que interpondrán acciones legales. El viernes de la semana pasada este gremio también paralizó la ciudad con bloqueos.