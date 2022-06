Protesta de trabajadores contra “decreto privatizador” del espacio público

Antonio Cantillo Bustillo, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Bolívar, contó a El Universal : “En nombre de las centrales obreras le solicitamos y notificamos (al alcalde de Cartagena, William Dau) sobre esta marcha. Él no ha querido realmente sentarse, simplemente ha dejado en el señor Camilo Blanco, gerente de Espacio Público, esta situación, que ha conllevado a la inconformidad generalizada de todos los trabajadores de espacio público ante la eventual venta del mismo”. Lea: Detalles del decreto que regulará cobro por uso del espacio público

Aunque el gerente encargado de Espacio Público y Movilidad, Camilo Blanco, ha asegurado que el propósito del decreto es lograr la formalización de los empleos informales y que en la propuesta no están incluidas las palabras “ventas” ni “arrendamiento”, trabajadores informales insisten en que se trata de un decreto de privatización del espacio público. Lea: “El espacio público no se va a privatizar”: Distrito

Recalcó: “Le hemos dicho (a William Dau) que este es un decreto privatizador, que pone en condiciones de desigualdad a los trabajadores más vulnerables y por lo tanto no se puede vender el espacio público a aquellos que lo han venido ocupando y han generado confianza legítima por el mismo”.

Precisó cuáles son las cinco tazones. “La primera razón es que este es un proyecto que amplía la política de privatización del espacio público. No lo digo yo, lo dice el decreto. En el artículo octavo señala que los niveles de ocupación para privatizar el espacio público pasarían del 30%, que hoy está estipulado en el acuerdo 010, al 35%”.

Leonardo Jiménez, director de Fedetrabajo Cartagena y asesor del Comité Antidecreto, manifestó: “Nosotros tenemos cinco razones por las cuales nos venimos movilizando. Esta es la cuarta marcha que hacemos de manera consecutiva y, lamentablemente, la Alcaldía de Cartagena en cabeza de William Dau y de Camilo Blanco no se han sentado a discutir con seriedad nuestros puntos de vista y los reparos que tenemos sobre este proyecto de decreto”.

Distrito no ha sido notificado de fallo que suspende obras de Protección

Distrito no ha sido notificado de fallo que suspende obras de Protección

Agregó que trabajador que no tenga contrato de aprovechamiento económico será expulsado de las zonas que se estipulen en el decreto para este fin, “porque según el decreto están utilizando de manera indebida e ilegal el espacio público. Le aplican el Código de Policía y los sacan”.

Explicó cuáles es la cuarta razón contra el mencionado decreto. “Nos parece que carece de rigor técnico. Por ejemplo, el borrador se soporta en un estudio técnico que hace un análisis de ingresos y capacidad de pago de vendedores informales, y utiliza como base un censo que hizo a 988 trabajadores informales la Universidad de Cartagena en el año 2009, como si en Cartagena nunca hubiera ocurrido la pandemia de COVID-19 en 2020 ni les hubiera quitado ingresos, quebrado y arruinado a los trabajadores de la economía informal”.

“Quinta. La forma cómo se ha tramitado el proyecto. Primero lo colgaron en una página de la Alcaldía y daban dos días para hacer comentarios, pero en la página no estaba el decreto, ¿qué opinión podías dar sobre un decreto que no estaba en la página? Espacio Público hizo varias reuniones en la Escuela Taller, le planteamos la opción de concertar, pero nos dijeron “el decreto va porque va, hagan los comentarios y ahí vemos si cogemos o no sus opiniones, pero el decreto va”. Nos pareció una burla que dijeran que íbamos a construir algo cuando era una imposición. Nos pareció un chiste y nos paramos de la mesa”.