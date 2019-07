Protestas por daños en infraestructura de colegios

Pero allí no terminó todo, pues otras dos instituciones también protestaron en la mañana de ayer. A las 7 a. m., la comunidad de la Institución Educativa Fernández Baena, en El Bosque, realizó una manifestación en el plantel. Aulas en pésimo estado y la necesidad de inversión en la infraestructura del colegio fueron los motivos por los que se tomaron las instalaciones.

En la institución se hizo una inversión hace unos dos años, sin embargo, aseguran que los arreglos no fueron efectivos y siguen a la espera de las mejoras que les han prometido.

Sin luz

Así mismo, como lo habían anunciado, un grupo de estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire, de Pasacaballos, se apostaron en la entrada de la sede de la Secretaría de Educación, en el Centro. Exigen que por fin les instalen el servicio de energía eléctrica.

“Desde hace tres años no contamos con energía eléctrica y desde hace más de 25 no tenemos agua. Estamos cansados de esta situación, que nuestros estudiantes no estén en buenas condiciones. Es un tema humano”, dijo Ulises Olmos, docente de la institución.