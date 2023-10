“¿Puedo hablar con usted un segundo?”: estafa por WhatsApp para vaciar tu cuenta

En un mundo cada vez más conectado, las personas enfrentan una amenaza que puede poner en riesgo sus ahorros. Las estafas a través de mensajes de WhatsApp se han convertido en un problema creciente, y es importante estar informados para evitar caer en las redes de los delincuentes.

Estas estafas pueden adoptar diversas formas, pero en general involucran a personas que intentan obtener acceso a tus datos personales y financieros. El modus operandi comienza con un mensaje aparentemente inofensivo, como el clásico “¿Puedo hablar con usted unos minutos?” Sin embargo, detrás de ese inocente mensaje se esconde una trama para despojar a las víctimas de su dinero. Lea también: “Me dijeron que me pagaban por ver videos”: nueva estafa en Cartagena

Un aspecto común de estos estafadores es que no muestran una foto de perfil, utilizan nombres falsos y su número telefónico muchas veces no pertenece a Colombia. Y aunque en su mayoría muchos operan desde aquí, cambian las direcciones y ubicaciones para no dejar rastro alguno.