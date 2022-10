¿Puro show? El polémico intento de suicidio de Valentina Mor en Blas de Lezo

“¿Esa no es Valentina mor?” gritaron dos chicas mientras vieron la imagen de una adolescente a punto de lanzarse de uno de los puentes amarillos de Blas de Lezo.

Se desconoce la veracidad de este supuesto intento de suicidio. Las opiniones en redes están divididas, pero todo parece inclinarse a que se trataría de una puesta en escena. El Universal ha intentado comunicarse con Valentina Velázquez (apellido real) , pero no ha obtenido una respuesta.

Alrededor de ella se coloca un grupo de jóvenes para pedirle que no se tire, sin embargo, Valentina insistía “no, yo me tiro, yo me tiro”, gritaba.

Luego de convencerla, finalmente la joven fue cediendo hasta que lograron bajarla de los tubos metálicos desde donde se sostenía. Finalmente se ve a la creadora de contenido llorando en el piso, mientras los demás la consuelan.