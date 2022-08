¿Qué es la renuncia silenciosa y cómo beneficiaría a jóvenes de Cartagena?

Esta nueva tendencia de la renuncia silenciosa combate ese viejo mecanismo de hacer ruido y convertir el entorno laboral en un infierno. Consiste en simplemente hacer lo mínimo que se espera de uno en el trabajo. Renunciar tranquilamente no se trata de evitar hacer tu trabajo, se trata de tener una vida significativa fuera de tu trabajo.

Un oportunidad laboral es un privilegio, más en estos tiempos que escasean las oportunidades. Sin embargo, es innegable que el ambiente laboral en muchas empresas es tóxico y no faltan aquellos trabajadores inconformes que amenazan todo el tiempo con dejar el puesto tirado.

Esta tendencia se ha propagado, causando revuelo directamente en jóvenes que se sienten explotados laboralmente, sobre todo por la cultura que se tiene en algunas empresas de Cartagena del trabajo mal remunerado.

La frustración de la generación Z

¿Te preocupa no obtener lo que tuvieron tus padres a tu edad? Esta preocupación responde a los cambios de generaciones. Los millennials y la generación Z no han contado con las mismas oportunidades o estabilidad financiera. Muchos jóvenes se desesperan porque no están siendo remunerados como realmente esperaban.

Pertenecen a la Generación Z los nacidos entre 1997 y 2015, por lo que este grupo tiene en la actualidad entre 7 y 25 años. Pero sus altas expectativas laborales muchas veces han tenido que tropezarse con la dura realidad de extenuantes horas extras, contratos precarios y poco tentadores (pero que deben tomar porque no hay tantas alternativas).