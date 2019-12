“Que le presten atención adecuada a mi hija”: madre de hija con parálisis

Sentada en una silla de ruedas o acostada en una cama, elementos inadecuados ante la condición en la que está, permanece Lina Marcela Guerrero, de 14 años, diagnosticada con parálisis cerebral y síndrome convulsivo. Así lo denuncia Nurys Pájaro, madre de la menor, quien dice que desde hace un tiempo la EPS Coosalud y la IPS Buenos Aires han bajado la calidad de la atención médica a su hija. “A mi hija no le están prestando las terapias ocupacionales que necesita y las físicas son intermitentes. A veces la encargada no viene y eso no debería ser así”, expresó esta mujer, quien señala que su hija depende 100% de ella. Viven en la carrera 59a del sector Ricaurte de Olaya Herrera, junto a otros familiares. Nurys dice que en ocasiones las fisioterapeutas no van por que “tienen miedo de entrar al barrio; sino es con la Policía no vienen a la casa a hacerle las terapias a mi hija”.

La silla de ruedas que Lina tiene la dio la EPS, pero, según su madre, no fue la indicada por el especialista. “A mi hija le mandaron una silla neurológica con unas especificaciones que la fisiatra dio, pero la entregaron totalmente diferente y no es la adecuada para mi hija”, enfatizó, recordando que “el 27 de octubre mi hija tuvo una caída de la cama, que tampoco es la indicada para ella, y de la IPS Buenos Aires no vinieron a revisarla, ni tampoco me han dado una cama hospitalaria”.

Habla la EPS