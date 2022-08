¿Qué les pasó? Semáforos frente a Patio Portal, casi 2 semanas dañados

(Lea: ¿Qué hay detrás de las continuas fallas en los semáforos de Cartagena?)

La comunidad vecina manifestó que los semáforos llevan más de 10 días dañados y la oscuridad es de vieja data.

“Eso ya va para dos semanas así, conducir por aquí es muy peligroso porque esta es la salida y entrada de los vehículos de Transcaribe y además es un retorno, son muchos los carros intentando cruzar de un lado a otro al mismo tiempo. La gente se ve obligada a bajar la velocidad o de lo contrario se exponen a un accidente, aquí de vaina no ha ocurrido algo grave”, sostuvo Juan Luis Mendoza, taxista consultado por este medio.

De igual forma, José Luis Paternina, conductor particular, comentó: “tenía rato que no cogía por esta vía, vine a hacer una vuelta por la Terminal de Transportes y casi me le meto a un Transcaribe que venía entrando a Patio Portal, me tocó frenar en seco porque desconocía que estaba dañado, tampoco vi el semáforo en rojo y seguí de largo, menos mal reaccioné a tiempo, no estuviera ahora echando el cuento”.

¿Qué pasó?

Residentes de barrios cercanos como Villa Rosita o Las Palmeras también mostraron su preocupación por la oscuridad reinante en la zona en las últimas noches. Aseguraron que son muchos los transeúntes que se exponen a un atraco a ser arrollados por cualquier vehículo, razón por la cual conminaron a las autoridades distritales a resolver la emergencia.

Este medio se comunicó con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), encargado de la semaforización de Cartagena, ente que al respecto respondió: “Todo obedece a que personas desconocidas partieron la tapa del registro y cortaron todos los cables, incluidos los de la fibra óptica y acometidas. Eso fue hace más de una semana. Ya se está en gestiones para habilitarlo nuevamente. Se debe remplazar la tapa de registro, el cableado eléctrico y la fibra óptica”.

El DATT desconoce si el hurto fue cometido por alguna banda delincuencial o por personas en situación de calle, lo que sí dejó claro es que tiene pleno conocimiento de la situación y el área encargada trabaja para solucionar cuanto antes.

“Esperamos que esta semana los semáforos queden en funcionamiento, mientras tanto agentes de tránsito y auxiliares de Transcaribe realzan regulación en la zona”, puntualizó el organismo distrital.