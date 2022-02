¿Qué hay detrás de las continuas fallas en los semáforos de Cartagena?

Mientras que los semáforos localizados en el retorno del barrio Anita y al frente de la estación de bomberos de Santa Lucía no están funcionando.

No paran las quejas por los constantes daños y fallas en los semáforos ubicados en diferentes zonas de Cartagena, lo que dificulta la movilidad vehicular y peatonal.

Indicó que si bien las intersecciones semafóricas deben operar con UPS de respaldo eléctrico, es decir baterías que entran a funcionar cuando se va la energía o se presentan variaciones en los voltajes, actualmente no todas lo tienen.

Galván señaló que desde la central de semaforización personal especializado hace monitoreo durante el día a todos los semáforos de la ciudad, e incluso mediante dicha vigilancia se ha reportado a las autoridades comportamientos anómalos e intentos de vandalismo contra el sistema.

“Desde la central se pueden manejar muchas situaciones que dejan a los semáforos fuera de linea o desprogramados o quedan intermitentes, para esto se hace un reinicio de algunos controladores. No obstante, cuando no es posible hacerse el arreglo desde aquí, el equipo se traslada al punto y manualmente lo hacen. Lo cierto, es que aveces no se tienen los elementos necesarios para hacer las reparaciones de inmediato y puede tardar cierto tiempo”, explicó.

El funcionario aseguró que ya se ha denunciado ante la Fiscalía los constantes robos en el sistema de semaforización y solicitado vigilancia a la Policía. Sin embargo, estos hechos vandálicos se siguen presentando. “Quiero aclarar que la labor de vigilancia en materia de seguridad de los semáforos se sale del radio del DATT”, dijo Janer.