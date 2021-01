“Que nos dejen trabajar más”: comerciantes de Arjona

Cerca de 30 empresarios que integran el gremio de comerciantes asociados de Arjona (Asocodea), expresaron su inconformidad con las restricciones adoptadas por la administración municipal, que según ellos no les ha permitido desarrollar a cabalidad sus actividades luego de la reapertura en el mes de octubre.

Afirmaron que entienden la delicada situación con el repunte de los contagios de COVID-19, pero en sus establecimientos cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para evitar que este virus se propague entre sus clientes.

(Lea: Toque de queda y ley seca en Bolívar durante el puente de Reyes).

“Le ley no se está aplicando para todos porque en los corregimientos como Sincerín o Rocha, y en algunas fincas, no hay cumplimiento de los horarios ni de las medidas de bioseguridad. Los únicos que cumplimos estrictamente con lo ordenado somos nosotros los dueños de terrazas y estaderos del municipio, quienes estamos legales y pagamos impuestos. Nos sentimos atacados y perseguidos, y la Alcaldía no entiende que este es nuestro único medio de ingresos y que le damos empleo a muchas familias. Son pocas las semanas que hemos trabajado y apenas nos dan cinco horas, eso es muy poquito para sostenernos, es una burla”, afirmó María Olivo, una de las afectadas.

Los empresarios, cuyos locales están en el casco urbano de Arjona, han realizado un par de protestas para que la administración municipal sea menos restrictiva con ellos, sin embargo, las medidas se han mantenido.

Del 1 al 4 de enero se prohibió el consumo y expendio de bebidas embriagantes, además se decretó toque de queda desde las 9 de la noche.

(Lea: “Hay que salvar vidas sin quebrar negocios”: Dau tras aumento de contagios).

Desde la Alcaldía de Arjona respondieron que siempre ha existido total voluntad de atender a este gremio, pero que es necesario ceñirse a las normas nacionales para contrarrestar la propagación del coronavirus, pues prima la salud pública frente a otros intereses. “Hemos tenido mesas de trabajo y se les autorizó la reapertura a 25 establecimientos, con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló una fuente de la administración.

A propósito de esta situación en Arjona, ayer el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, informó que este fin de semana con puente festivo habrá toque de queda y ley seca en todos los municipios del departamento. Se iniciará el viernes a las 9 de la noche y finalizará el martes 12 de enero a las 5 de la mañana.