¿Qué pasa? Hoy tampoco se entregó el PAE en los colegios de Cartagena

Cabe recordar que el pasado 15 de febrero, y durante cinco días, tampoco se entregó el PAE en los colegios de la ciudad por fallas en la logística de los operadores.

Sobre la situación particular de hoy, la SED hizo las siguientes precisiones:

1. Solo hasta hoy a las 9:54 de la mañana el operador Cartagena Exprés informó en comunicado a esta entidad que no pudieron entregar las raciones nutricionales porque presuntamente la administración de la bodega no dejó ingresar los camiones transportadores con los alimentos para hacer la operación logística y de distribución. Por su parte, Por los Niños de La Heroica no ha informado por qué no prestó el servicio contratado.

2. La supervisión del PAE a cargo de la SED se encuentra, como todos los días, realizando las visitas a las instituciones educativas y documentando lo sucedido, esto con el fin de soportar y dar trámite a las sanciones, multas y descuentos que se generarán a los operadores por no entregar los complementos alimentarios.

3. Continuamos haciendo un llamado a los operadores a que se tomen las medidas de fondo necesarias que garanticen el cumplimiento de los alimentos a las niñas y niños de la ciudad.

4. A la fecha la SED ha realizado las siguientes acciones contra los operadores así:

- A la UT Por los Niños de La Heroica, se les aplicaron descuentos por el orden de los 357 millones de pesos aproximadamente por la no entrega de paquetes completos, moras y retardos.

- Al operador Cartagena Exprés, se le ha aplicado descuentos por el orden de los 425 millones de pesos aproximadamente por la no entrega de paquetes completos, moras y retardos.

5. La SED invita a todos los entes de vigilancia y control, a que se integren de manera permanente en las labores diarias de supervisión del PAE que vienen haciendo la Secretaría de Educación desde el inicio del calendario escolar y en compañía de los Comités de Alimentación Escolar, conformados por directivos, maestros y padres de familia.